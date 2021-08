Covid. Carrie, la moglie di Boris Johnson, incita le donne in dolce attesa a vaccinarsi: «Io l'ho fatto e sto bene»

Covid, Carrie Johnson esorta le donne incinte a farsi vaccinare. Carrie Johnson, la moglie del premier britannico incinta del secondo figlio, ha affermato di «di sentirsi benissimo» dopo aver ricevuto la sua seconda dose di vaccino contro il Covid e ha incoraggiato altre donne incinte a farsi vaccinare. Lo riporta la BBC .

La moglie del premier ha detto di aver capito le ansie della gente ma che le prove sono «rassicuranti». La signora Johnson ha affermato che non vi è alcun aumento di rischio di aborto spontaneo, aggiungendo di essere stata «sicuramente preoccupata» al riguardo. Annunciando la sua gravidanza il mese scorso, ha anche rivelato di aver avuto un aborto spontaneo all'inizio di quest'anno. Il suo post su Instagram sull'ottenimento del vaccino arriva dopo che la principale ostetrica inglese ha esortato le donne incinte a essere vaccinate il prima possibile. Quando è iniziato il programma di vaccinazione del Regno Unito, il consiglio per le donne incinte era di evitare il vaccino per il momento, perché i medici sono estremamente cauti su ciò che raccomandano durante la gravidanza. Ma quando i dati sulla sicurezza sono diventati disponibili, il consiglio è cambiato per incoraggiare le donne in gravidanza a fare il vaccino, soprattutto perché contrarre il Covid può essere pericoloso per le future mamme.

La 33enne, che ha sposato Boris Johnson a maggio ed è madre di Wilfred di un anno, ha scritto: «Ho appena avuto la mia seconda dose e mi sento benissimo». Da metà aprile 2021, alle future mamme è stato offerto il vaccino Pfizer o Moderna per il coronavirus, con la seconda dose raccomandata otto settimane dopo la prima. Ma i dati del mese scorso, dalle stime basate sui dati del medico di base e sui dati della sanità pubblica inglese, hanno suggerito che centinaia di migliaia di persone non avevano avuto la dose. I dati sulle donne in gravidanza ricoverate negli ospedali inglesi fino a luglio hanno mostrato che, nei tre mesi precedenti, 171 donne in gravidanza erano state ricoverate in ospedale con sintomi di Covid - il 98% non era vaccinato e tre di loro avevano ricevuto una singola dose del vaccino.

