Chiara Ferragni , Fedez lancia la linea di zaini per la scuola. Ecco il prezzo. Fan increduli: «Si pagano a rate...». Il rapper milanese sta trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda con la moglie Chiara Ferragni e i due figlioletti Leone e Vittoria. Ma l'artista continua a lavorare. Fedez sta completando la registrazione del suo ultimo disco e nel frattempo ha lanciato un nuovo prodotto sul mercato, gli zainetti con il suo nome.

Leggi anche > Morto Gianfranco D'Angelo, l'attore comico aveva 85 anni: dal Bagaglino a Drive In, nel 2019 l'ultimo film

Si tratta di una linea di zaini in collaborazione con Seven. Ecco come vengono descritti sul sito ufficiale: «Lo zaino monoscomparto FEDEZ® X SEVEN® è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 20 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna e garantisce tutti gli standard qualitativi dei nostri materiali. Dentro c’è spazio per tutto quello che ti serve ed è dotato di numerose tasche: per il PC, per il tablet e per la borraccia. Inoltre, grazie allo schienale EVA preformata e agli spallacci imbottiti e traspiranti, risulta comodo da indossare sulle spalle».

Il costo dello zainetto è di 59,90 euro. Ma è possibile pagarlo in tre rate da 19.97 euro. Oggi, Fedez e la sua famiglia festeggiano Ferragosto. Ma in vista dell'inizio delle scuole, si attende il sold out.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Agosto 2021, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA