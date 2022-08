La modella di Onlyfans accusata di aver ucciso il fidanzato: «L'ho accoltellato perché mi picchiava»

E' accusata di aver accoltellato a morte il suo ragazzo a Miami. Ora Courtney Clenney, 25 anni, modella star di OnlyFans conosciuta anche come Courtney Tailor, chiede che il cadavere del ragazzo sia riesumato. Vuole dimostrare che se lo ha accoltellato è perché lei è stata costretta a difendersi. Per questo chiede una nuova perizia sul corpo.

Courtney Clenney era stata arrestata alle Hawaii il mese scorso. Attualmente è in attesa di estradizione in Florida. Sull'influencer pende una pesante accusa di omicidio di secondo grado per il presunto assassinio di Christian Obumseli, 27 anni, avvenuto ad aprile. Frank Prieto, avvocato difensore della modella, ha confermato che al momento del suo arresto si trovava in una struttura di riabilitazione alle Hawaii per abuso di sostanze e disturbo post-traumatico. Ha sempre negato le accuse di omicidio e dice di aver agito per legittima difesa.

La riesumazione

Il suo avvocato chiederà che il corpo del signor Obumseli venga dissotterrato e ispezionato da esperti medici, ha riferito il Miami Herald. Clenney avrebbe pugnalato Obumseli al petto a seguito di una rissa nel loro condominio a Miami. Il legale sostiene che Clenney sarebbe stata costretta a pugnalarlo dopo essere stata afferrata per la gola dopo settimane di vessazioni.

Nonostante le affermazioni della difesa, un'amica della coppia ha sostenuto invece che fosse la modella ad essere violenta nei confronti del suo ex fidanzato in passato - e alcune riprese video pubblicate all'inizio di questa settimana hanno mostrato che lei lo avrebbe colpito in ascensore. Ashley Vaughn ha detto: «L'abbiamo vista picchiarlo. Mai che lui picchiasse lei». Larry Handfield, un avvocato che rappresenta la famiglia di Obumseli, ha affermato che la polizia ha visitato la coppia in almeno quattro occasioni per chiamate domestiche e che la vittima non è mai stata arrestata o accusata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Agosto 2022, 17:22

