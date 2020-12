Coronavirus, Von Der Leyen: «Con il vaccino torneremo presto alla normalità. Fino ad allora, stiamo attenti». Arriva via twitter il messaggio di speranza della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in attesa del V Day di domenica in tutta Europa.

«Quest'anno il Natale è diverso», così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha postato su twitter un messaggio di speranza in vista dell'arrivo domenica, del vaccino in tutta Europa.

«Oggi ho un messaggio di speranza - twitta la von der Leyen - insieme possiamo sconfiggere questo virus. Tra 2 giorni, la vaccinazione inizierà in tutta l'UE. E gradualmente, saremo in grado di tornare a una vita normale. Fino ad allora, stiamo attenti. Buon Natale».

Cette année, Noël est différent. Mais aujourd'hui j'ai un message d'espoir: ensemble, nous pouvons vaincre ce virus. Dans 2 jours, la vaccination commencera dans toute l'UE. Et progressivement, nous pourrons retrouver une vie normale. D'ici là, restons prudents. Joyeux Noël. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 25, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Dicembre 2020, 13:51

