Papa Francesco dona 4.000 tamponi ​anticovid per i senzatetto di Roma. Dalle parole ai fatti. Dopo l'omelia di ieri sera in cui ha sottolineato l'importanza della solidarietà verso gli ultimi, Bergoglio, ha trovato un nuovo modo per manifestare la vicinanza ai meno fortunati della Capitale.

Papa Francesco dona 4.000 tamponi anticovid per i senzatetto di Roma, e non si tratta del primo intervento del genere in poche settimane. I tamponi provengono da una donazione fatta nei giorni scorsi dalla Slovenia, che quest'anno ha anche donato l'abete rosso per l'Albero di Natale di Piazza San Pietro.

Ora, grazie all'impegno dell'Elemosineria Apostolica, in collaborazione con l'Istituto di Medicina Solidale e l'Ifo San Gallicano, i tamponi verranno utilizzati per far accedere alla diagnosi i senza fissa dimora della Capitale, grazie anche a un accordo con Roma Capitale. Ancora lo scorso 5 dicembre personale sanitario dell'Elemosineria Apostolica, inviato da papa Francesco, aveva somministrato vaccini antinfluenzali e tamponi per il Covid-19 nel cortile della parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata di Torvaianica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Dicembre 2020, 10:45

