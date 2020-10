Coronavirus in Spagna, stato d'emergenza e coprifuoco dalle 23 alle 6

La ha dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di coronavirus. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez, precisando che al momento la misura durerà 15 giorni, ma che c'è l'intenzione di estenderla per sei mesi fino al 9 maggio. Previsto il coprifuoco dalle 23 alle 6 in tutta la Spagna, tranne che nelle isole Canarie.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 15:15

