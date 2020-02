Londra, chiuse le prime scuole per il Coronavirus: in quarantena gli studenti che erano in vacanza in Italia

I casi di coronavirus nel Regno Unito sono saliti a 17, compresi i primi casi nell'Irlanda del Nord e nel Galles: la prima scuola di Londra ha completamente chiuso. Diverse altre scuole londinesi hanno rimandato a casa sia gli alunni che il personale, in gran parte si tratta di alunni che avevano trascorso le loro vacanze in Italia per metà semestre.Una scuola ha persino chiesto a coloro che sono andati a fare una gita scolastica nel Nord Italia di rimanere a casa per due settimane. Anche in Inghilterra l'allerta è massima per il Coronavirus con controlli molto stretti negli aeroporti.