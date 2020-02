Coronavirus, Borrelli annuncia: «Superati i mille ammalati, i morti sono 29»

«L'ospedale di Cremona è quello più sotto pressione assieme a quello di Lodi». Aggiungendo che «se riusciamo ad avere solo alcuni ospedali in difficoltà, il sistema riesce a resistere». «È partito il reclutamento in alcuni presidi ospedalieri, servono alcune figure mediche specifiche, anche perchè alcuni medici sono positivi e quindi vanno in quarantena. L'idea - ha proseguito - è quindi di fare un albo delle disponibilità di figure professionali da utilizzare di volta in volta».



LA SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA

Hanno raggiunto quota 217, cioè sono 28 in più, i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna. Secondo i dati aggiornati alle 17 di oggi, comunicati dall'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, 138 sono i positivi a Piacenza, 35 a Parma, 2 a Bologna, 22 a Modena, 1 a Ravenna e 4 a Reggio Emilia. Altri due i decessi, che portano a 4 il numero totale. Si tratta di pazienti ultraottantenni. I decessi sono avvenuti nell'ospedale di Parma e in quello di Piacenza. A Parma si tratta di una signora di 81 anni e a Piacenza di un paziente lombardo di 83 anni. Per quanto riguarda i casi di positività, la maggioranza delle persone continua a presentare sintomi modesti e più della metà, 116, cioè il 54%, sta seguendo il previsto periodo di isolamento a casa, senza bisogno di ricovero in ospedale. Sono 19 i pazienti asintomatici. I ricoverati, invece, sono 86, cui vanno aggiunti 11 pazienti in terapia intensiva.

«Siamo a 615 tamponi positivi in Lombardia su un totale di 5.723 tamponi realizzati, circa il 12% del totale. Abbiamo ricoverati 256 pazienti e in terapia intensiva sono 80», per l'emergenza coronavirus. Sono i nuovi dati resi noti dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera