Coronavirus, dopo le restrizioni di Macron i francesi in fuga da Parigi: assalto alle stazioni

C'est la fuite hors de Paris à gare Montparnasse. Beaucoup de jeunes qui se rendent dans leur famille pour y passer leur confinement. Beaucoup de très grosses valises, signe qu'on ne prévoit pas de revenir si tôt dans la capitale... #COVID19france #confinementtotal pic.twitter.com/akiZy3XJ8D — Pierre Tremblay (@tremblay_p) March 16, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 10:23

Tutto il mondo è paese. Dopo i provvedimenti presi dain merito amolte sono state lecosì come era successo da noi in Italia. E proprio come è successo in Italiaper poter ripertire e congiungersi ai loro cari esponendo tutti al rischio di un contagio.Decine e decine di persone sono state riprese in fuga dalla stazione di Montparnasse dopo le parole di Macron. «Siamo in guerra, una guerra sanitaria certamente: non lottiamo contro un esercito o contro un altro paese. Ma il nemico è qui, invisibile, inafferrabile, che avanza. E questo richiede la nostra mobilitazione generale». Ha dichiarato il premier in diretta tv, invitando i parigini a restare in casa, i negozi e i locali a chiudere, a limitare ogni forma di spostamento.Come è accaduto nel nostro paese però si è creato un clima di paura generale e molti francesi hanno riempito la stazione di Parigi per poter fuggire dalla città. In questo modo si creano assembramenti con la conseguente possibilità di aumentare i contagi e di esportare il virus in altre regioni del Paese. «Centomila agenti tra poliziotti e gendarmi verranno dispiegati in Francia per piazzarsi ai posti di blocco fissi e mobili nel quadro delle misure coercitive annunciate dal presidente francese Emmanuel Macron contro il coronavirus», ha poi concluso il ministro dell'Interno, Christophe Castaner.