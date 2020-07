Coronavirus, muore dopo 4 mesi di ricovero. Il figlio: «Ci mancherai per tutta la vita»

A mi padre, Javier, le hacía ilusión salir en el Telediario entre aplausos en el día de su alta en la UCI por coronavirus.



El jueves nos dejó tras 120 días de lucha hasta el final.



Hasta siempre, Papá. Nos va a faltar vida para echarte de menos.



Aquí tienes mi aplauso 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/zECOJMfoGg — Francisco Izuzquiza (@izuzquiza) July 25, 2020

Mira Papá, lo has conseguido.



Tienes a miles de personas aplaudiéndote a distancia.



Y has salido hoy en el @Telediario_TVE gracias a todos ellos, a @rosacorrea_tv y a @MariaEizaguirre.



Muchas gracias a todos. Seguro que le habéis hecho muy feliz allá donde lo esté viendo. https://t.co/1Px7FXo70g — Francisco Izuzquiza (@izuzquiza) July 26, 2020

