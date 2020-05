Coronavirus in Brasile, sale l'allerta. L'Università di Washington ha previsto un aumento della curva dei decessi a causa del coronavirus, che porterà il bilancio delle vittime a 88.305 ad agosto. Il modello utilizzato per questa proiezione è lo stesso usato negli studi condotti dalla Casa Bianca per monitorare l'evoluzione e le stime degli infettati e uccisi dal Covid-19, riferisce il corrispondente dagli Usa del quotidiano

Folha de Sao Paulo

fosse comuni stanno facendo il giro del mondo.



Ieri si è registrato un record di 11.385 nuovi casi, superando la Francia come il sesto paese più colpito al mondo. Il Brasile ha anche registrato 749 nuovi decessi, portando il bilancio complessivo a 13.149. I 11.385 nuovi casi di coronavirus del paese portano il loro numero totale di infezioni a 188.974, secondo i dati del loro ministero della salute. Il presidente Bolsonaro si è scontrato con i governatori statali per settimane durante i blocchi, dicendo che stanno causando più danni . Secondo il lavoro svolto dall'Institute of Metrics dell'Università di Washington, la curva di decessi e infezioni continuerà a crescere in Brasile fino a luglio, quando si prevede che si verificheranno poco più di mille decessi al giorno. Dopo questo probabile picco di luglio, la curva si stabilizzerà e inizierà un graduale declino, con una stima di 780 decessi al giorno nel mese di agosto, secondo lo studio. Intanto, le foto dellestanno facendo il giro del mondo.Leggi anche >

attraverso i lavori persi

rispetto alla malattia stessa.

Arriverà al punto in cui le persone affamate scenderanno in strada

, ha detto aggiunto il presidente.



Mercoledì scorso, il ministero dell'economia aveva previsto che l'economia brasiliana si sarebbe contratta del 4,7% nel 2020, il più grande calo annuale da quando i record sono iniziati più di un secolo fa. Il ministero stima che ogni settimana aggiuntiva di misure di quarantena costa all'economia 2,5 miliardi di euro circa.

