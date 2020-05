Test sierologici, Cts: «Prossima settimana indagine su 150 mila italiani»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 19:53

Dalla prossima settimana indagine sierologica su 150 mila italiani. «Dalla prossima settimana ci sarà un' indagine di sieroprevalenza elaborata con Iss e Istat che coinvolgerà un campione significativo della cittadinanza (150 mila persone in oltre 2 mila comuni) per comprendere la distribuzione a livello nazionale del contagio». Lo ha detto Agostino Miozzo coordinatore del Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza Covid 19 in audizione alla commissione Affari sociali della Camera.