Coronavirus, Bolsonaro negativo al secondo tampone. E fa il gesto dell'ombrello. Ma Trump trema

Il presidente del Brasile,, sarebbema (notizia che è arrivata poco fa). Ad annunciarlo è stato lui stesso su Facebook pubblicando una foto mentre fa il gesto dell'ombrello. Il primo annuncio della positività era stato dato dal Journal o Dia, il principale quotidiano di Rio de Janeiro.Notizia che immediatamente aveva fatto scattare una riunione urgente alla Casa Bianca. Bolsonaronella residenza di Mar-a-Lagoe già un suo collaboratore era risultato positivo nei giorni scorsi al virus. Nei giorni scorsi il presidente brasiliano aveva definito la pandemia di coronavirus unadel fatto di poter venire a contatto con persone che hanno contratto il coronavirus, come accaduto con l'addetto stampa del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten. Questo quanto rivela una fonte vicina al presidente americano citata da Cnn. «È molto preoccupato riguardo a tutte le persone che ha incontrato che hanno il virus, compreso il brasiliano», ha dichiarato la fonte. Wajngarten ha postato un'immagine che lo ritrae assieme a Trump e al vicepresidente Mike Pence a Mar-a-Lago.durante il quale Trump e il presidente brasiliano hanno cenato assieme. Ancora ieri Trump insisteva nel non dirsi preoccupato: «Non abbiamo fatto niente di insolito, siamo stati seduti l'uno a fianco dell'altro per un pò», ha dichiarato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, in riferimento al presidente ospite. In una dichiarazione diffusa successivamente, l'addetta stampa della Casa Bianca Stephanie Grisham aveva assicurato che «tanto il presidente quanto il suo vice non hanno praticamente avuto interazioni con l'individuo risultato positivo e non richiedono un test al momento».La notte scorsa il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è andato in onda durante una tramissione in diretta sui social indossando una mascherina di protezione, giorno in cui si è sottoposto al test per il Covid-19. Nel video, Bolsonaro era accompagnato dal suo ministro della Sanità, Luiz Henrique Mandetta, e da un interprete del linguaggio dei segni, anche loro con indosso delle mascherine. «Indosso una mascherina perché una delle persone che sono venute sul mio volo è scesa a San Paolo, ha fatto il test ed è risultata positiva. Non ci sono ancora risultati sul mio test. Stanno dicendo che avrebbe dato negativo. Speriamo che sia vero», ha detto Bolsonaro.