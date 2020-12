Coronavirus, Anthony Fauci: «Farò il vaccino entro due settimane»

Coronavirus, anche Anthony Fauci è in attesa di fare il vaccino come ogni altro cittadino statunitense. L'immunologo di origine italiana, già direttore dell'Istituto statunitense di malattie infettive e membro della task force voluta da Donald Trump, ha spiegato: «Sto aspettando la mia dose del vaccino Pfizer-BioNtech, senza percorsi preferenziali. Ma sono un lavoratore sanitario e ho 80 anni, non dovrei attendere molto».

Il dottor Anthony Fauci, che nei giorni scorsi aveva spiegato di volersi vaccinare pubblicamente per dimostrare la totale sicurezza ed efficacia del nuovo vaccino, ha poi aggiunto e ribadito: «Potrei essere immunizzato entro la settimana o al massimo due settimane, sto aspettando. Ma sarò disponibile a farmi inoculare pubblicamente per aumentare la fiducia della gente nel prodotto».

Quanto ai tempi necessari per vaccinare contro il SARS-Cov-2 tutti gli americani che vorranno farlo, Anthony Fauci ha pronosticato la possibilità che ciò avvenga entro giugno. Parlando con il 'Wall street journal', Fauci ha osservato che «se saremo efficienti nella distribuzione», tra aprile e giugno ogni americano che accetta di farlo dovrebbe essere stato vaccinato contro il Covid.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 21:23

