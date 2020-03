Coronavirus, 23enne uccide 2 guardie cercando la fuga dalla zona rossa: prima condanna a morte in Cina

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 16:12

Alla fine è arrivata: un Tribunale cinese ha emesso lalegata al. Il condannato, il 23enne Ma Jianguo, ha ricevuto la sentenza domenica 1 marzo, quasi un mese dopo il reato per cui era stato arrestato. Il 6 febbraio scorso, infatti, Jianguo hadue persone al checkpoint per il coronavirus nella provincia sudoccidentale di Yunnan.Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Xinhua, Ma Jianguo cercò di forzare ilper scappare dalla zona rossa, provocando un incidente. Sceso dal veicolo, il 23enne ha poidue funzionari del checkpoint. Avrebbe aggredito la prima guardia perché questa prese il cellulare per filmare il tentativo di sfondamento del checkpoint. Poi si sarebbe accanito su una seconda guardia, corsa in aiuto del collega.Le autorità provinciali hanno scritto in una nota: «Ma Jianguo ha ignorato le leggi nazionali mentre la provincia di Yunnan era all'apice dell'emergenza sanitaria pubblica. Ha violato le direttive sul contenimento del virus, provocando la morte di due persone. Consideriamo questo comportamento».