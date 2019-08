Coppia in vacanza fa sesso sul balcone ma cade da 4 metri, lui è gravissimo

Nadia Toffa, l'ultimo messaggio su Facebook: «Ho dolore ovunque». Ma non è vero​

Martedì 20 Agosto 2019, 18:42

Unache, in vacanza nel Sud della, stava facendo, èda un'altezza di. Lei ha riportato ferite lievi, lui è ricoverato in condizioni gravissime.È accaduto nel primo pomeriggio di sabato scorso in un resort di, non lontano da Cannes: la coppia di turisti, uned una, non era riuscita a resistere alla passione e aveva iniziato a fare sesso nel balcone della loro stanza, appoggiata alla ringhiera. Per ragioni ancora da ricostruire, i due sonoda un'altezza di poco inferiore ai quattro metri.Immediatamente soccorsi, i due turisti hanno riportato ferite decisamente diverse: sembra che ilabbia in qualche modo attutito l'impatto della compagna, ma è così che ha avuto la peggio. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza e ricoverati nell'ospedale Pasteur-2 di: la donna ha riportato solo ferite lievi, l'uomo è ancora inAl momento, sull'episodio sta indagando la polizia francese, che ha disposto anche delle analisi per stabilire se i due avevano assunto alcol o droghe. I familiari di entrambi i turisti, intanto, sono giunti a Nizza per essere vicini a loro in un momento tragico e delicato.