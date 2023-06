Concerto choc con oltre 100 feriti: violenta grandinata sui fan. «Chicchi grandi come palle da golf» VIDEO

Costretti alla fuga a causa di una grandinata violenta, i fan al Red Rocks Amphitheatre di Denver, negli Stati Uniti, per assistere al concerto di Louis Tomlinson, ex membro degli One Direction, che non ha potuto esibirsi. Tanti i video sui social che documentano la violenza della pioggia e sfere di grandine ghiacciata grandi come palle da golf.

Poco prima dello show, infatti, quando il cantanre stava per uscire dal backastage ha cominciato il diluvio ed i fano hanno iniziato a fuggire, mentre venivano colpiti dalla palle di grandine che ha ferito un centinaio di spettatori rimasti senza protezione sopra la testo.

A freak hailstorm and flash flood hit Red Rocks tonight with golf ball sized hail while I was photographing the Louis T show. HUGE shoutout needs to go to the staff and medical teams at Red Rocks who were helping the injured as well as helping the fans be as safe as they could. pic.twitter.com/hN37VoL5W7