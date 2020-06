Uomo con un coltello conficcato in testa non sente dolore: parla e cammina come nulla fosse VIDEO CHOC

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 18:05

Una scena surreale,, provando a rifiutare l'intervento dei paramedici dell'ambulanza accorsa sul posto.. Le immagini mostrano la vittima coperta di sangue dopo esser stato pugnalato sopra il cranio con una mannaia durante una rissa., ha detto un testimone nell'articolo riportato sul New York Post. «Si stava anche rifiutando di entrare nell'ambulanza», ha aggiunto. Secondo quanto riportato dalla polizia l'uomo sarebbe stato fortunato.evitando conseguenze ancora più gravi e ora si trova in condizioni stabili all'ospedale di Harlem.Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di una lite domestica. L'uomo avrebbe maltrattato la compagna che avrebbe reagito pugnalandolo in testa. La polizia locale ha però smentito questa versione affermando che la vittima e la donna fossero "dalla stessa parte" di una disputa contro un altro uomo che avrebbe schiaffeggiato la compagna e aggredito successivamente la persona ferita.