Un coccodrillo l'aggredisce prima del matrimonio, la sposa va all'altare senza un braccio

«Oggi sposi», ma sotto i manifesti la lettera con una terribile verità

Nessuna donna rinuncerebbe al giorno più bello della sua vita per nulla al mondo, nemmeno per un braccio. Almeno così ha fatto una giovane, l'ex tennista Zanele Ndlovu che pur dicon il suo fidanzato Jamie Fox, si è presentata alladopo soli 5 giorni dall'incontro tragico con unche le ha. La bellissima Zanele, sebbene raggiante per le notte, è apparsa davanti a tutti con l'arto mancante e una visibile benda .Poco prima delle nozze avvenute in Zimbawe la donna aveva trascorso il week end alle Cascate Vittoria. Durante un giro in canoa è stata aggredita da un coccodrillo che le ha staccato il braccio. Non avrebbe però rinunciato per nulla al mondo al matrimonio, così, con un piccolo cambio di programma che ha visto la cerimonia svolgersi nell'ospedale in cui era ricoverata, i due si sono sposati. «In una settimana siamo passati dallo shock e dall'angoscia a un'esperienza davvero incredibile», ha commentato il neosposo all'Associated Press. Zanele è apparsa sorridente, nonostante il drammatico incidente, circondata dalla famiglia e dagli amici.I due sono rimasti profondamente turbati dall'incidente e hanno sperato fino all'ultimo momento che potessero salvare il braccio alla donna, ma così non è stato. Dopo la cerimonia i festeggiamenti son proseguiti, ma solo per gli invitati: Zanele non si è potuta allontanare dall'ospedale, viste le condizioni ancora delicate, e il marito le ha fatto compagnia per tutto il resto della giornata.