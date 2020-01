Chiude la figlia della compagna in uno zaino e la nasconde in macchina, bimba di 1 anno muore soffocata

Il figlio della compagna rigurgita il latte, 19enne si infuria e soffoca bimbo di 2 mesi

Giovedì 9 Gennaio 2020, 14:00

Mette lain uno. Trevor Rowe,, ha ucciso la piccola Marion Jester-Montoya, di un anno, lasciandoladentro un'auto fuori dal suo ufficio, in Texas. Secondo la ricostruzione l'uomo ha prima portato la piccola con sé a lavoro, poi l'ha nascosta in uno zaino in macchina lasciandola per ore da sola.L'uomo ha raccontato di essere andato a controllare la bambina a ora di pranzo: «Era riuscita ad uscire dallo zaino, ma l'ho rimessa dentro», ha spiegato. Poi ha concluso: «respirava leggermente, ma piangendo». Proprio durante la pausa pranzo, con la bimba chiusa nello zaino ha mangiato in un fast food e ha fatto altre commissioni per tonare poi a lavoro. Quando è uscito alle 17 si è accorto che la bimba non respirava più e ha provato a rianimarla, ma ogni tentativo è stato vano.Secondo quanto riporta la stampa locale ha chiamato i soccorsi e poco dopo per lui è scattato l'arresto. Rowe rischia la pena di morte se condannato per l'omicidio di Marion, e attualmente è in carcere. Già nel 2018 era stato accusato di abbandono di minore, ma la pratica è stata archiviata. Sotto choc la famiglia della piccola.