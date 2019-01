Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Il dottor Ankur Parikh, 37enne del Massachusetts, se l'è cavata con un semplice richiamo dopo un gravissimo errore e una battaglia legale durata 3 anni. Albert Hubbard, 65 anni, ha subito la rimozione di un rene, avvenuta però per errore all'ospedale Saint Vincent di Worceste, dove sono state confuse le cartelle cliniche.All'intero del reparto si trovavano due Albert Hubbard che dovevano essere operati, ma si trattava di interventi diversi. Entrambi avevano effettuato un'ecografia all'addome e al bacino e questo ha indotto il medico ha un fatale errore. Al 65 enne è stato comunicato che aveva un cancro al rene e che l'unica possibilità di salvezza era la rimozione dell'organo. Albert si è sottoposto all'intervento, fortemente scioccato, ma dopo l'operazione si è capito l'errore.L'uomo urinava sangue da qualche tempo e questo lo aveva messo in allarme, non avrebbe però mai pensato di avere un cancro, come riporta la stampa locale , e la diagnosi lo ha sconvolto. Quando il medico ha comunicato quello che era accaduto però il paziente ha deciso di procedere legalmente ed è stata avviata una battaglia legale durata 3 anni alla fine dei quali il medico è stato assolto. Albert ha però detto di non volersi arrendere: l'uomo aveva comunque un cancro, ma non era quel rene ad avere un problema. Oggi è stato operato ed è in fase di remissione della malattia.