Attacco jihadista a una chiesa cattolica: uccisi sacerdote e almeno 7 fedeli

sacerdote

Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una chiesa cattolica di Dablo, nella provincia di Sanmatenga, in Burkina Faso sparando contro i fedeli. Secondo quanto riporta il sito NetAfrique, nell'attacco sono rimasti uccise almeno 7 fedeli, tra le quali il sacerdote che stava celebrando la messa. Il gruppo di assalitori, in tutto una ventina, prima della chiesa avrebbe attaccato il mercato, dando alle fiamme le rivendite di liquori. Lo scorso 28 aprile si era verificato un altro attacco contro un luogo di culto, nella provincia di Soum in cui sono rimaste uccise 5 persone.

🔵🇧🇫BURKINA FASO - Au moins six personnes ont été tuées dans l’attaque par des hommes armés d’une église catholique survenue ce dimanche, dans le nord du pays (RFI). pic.twitter.com/xuX2a98CoC — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) 12 maggio 2019



Domenica 12 Maggio 2019, 16:48

Una chiesa cattolica inè stata attaccata da un gruppo di sedicenti jihadisti che ha fatto irruzione aprendo il fuoco questa mattina nella parrocchia di Beato Isidore Bakanja di Bablo. Ucciso ilburkinabè Abbé Siméon Yampa, di 34 anni, e almeno altre 7 persone all'inizio della messa.