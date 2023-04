Compra la casa all'asta, poi la scoperta choc: «Non ci volevamo credere»

di Redazione web

Mai comprare a scatola chiusa. Tantomeno una casa. Eppure, è ciò che ha fatto una giovane coppia americana, Izzi e Jordan, che ha acquistato una casa con quattro letti e due bagni da un sito, specializzato in pignoramenti e case all'asta, da cui ha ricevuto alcune foto della proprietà prima che fosse in vendita.

Casa degli orrori

«Tutto quello che abbiamo visto era fuori, sapevamo che aveva un portico, un vialetto, un garage, un cortile, un cortile», ha detto Izzi nel suo post su TikTok, entusiasta di poterla comprare, ma non sapevano che il precedente proprietario fosse un accumulatore seriale; infatti, all'interno hanno trovato montagne di cibo e spazzatura ovunque.

Solo rifiuti

Il letto era sepolto sotto un enorme mucchio di spazzatura e scatole, così come il lavandino e il forno in cucina, perché in casa c'erano rifiuti in qualsiasi angolo. Il prezzo pagata per la casa invasa da cumuli di immondizia è stato di 130 mila dollari, ma sono in molti a sostenere che dovranno molti più soldi per ripulirla.

