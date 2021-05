Il giallo del carico di cocaina trovato sulle spiagge del Regno Unito: «Vale milioni»

Strano ritrovamento nelle spiagge del Sussex, nel Regno Unito. I passanti hanno trovato un carico di cocaina del valore di 80 milioni di sterline. La droga è finita inspiegabilmente sulla sabbia. La spedizione, separata in due pacchi è stata individuata lunedì vicino a Hastings e Newhaven nell’East Sussex. Dai campioni prelevati si è appurato che si tratta di cocaina.

Come riporta Il Telegraph, il carico del peso di circa 960 chili ha viaggiato per mare per poi approdare in riva. Era contenuto all’interno di sacchi impermeabili attaccati a giubbotti di salvataggio per mantenerli a galla. Il valore stimato se la roba fosse stata tagliata e venduta per le strade nel Regno Unito è di 80 milioni di sterline (90 milioni di euro circa). Secondo le prime ipotesi proviene dal Sud America ed era destinato al mercato britannico.

Cocaine worth £80 million washes up on Sussex beaches. A very "high" tide, indeed. pic.twitter.com/m0tceDpSsx — Kathy Lette (@KathyLette) May 26, 2021

