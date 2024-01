Morto folgorato la notte di capodanno per rinfrescarsi: il 33enne si era tuffato nella cascata artificiale della discoteca

di Nikita Moro

Un uomo di 33 anni è rimasto folgorato dopo essersi tuffato nella cascata artificiale di una discoteca. Il motivo? Rinfrescarsi durante i festeggiamenti di Capodanno. Marco Túlio Bomtempo sarebbe andato in arresto cardiaco a causa della scossa elettrica e sarebbe morto al club Bothanic, un locale nella città di Brasilia (Brasile), a poche ore dall'inizio del nuovo anno.

Le dinamiche

Un amico della vittima, che era con lui al club per festeggiare il nuovo anno, ha detto al notiziario locale G1 che «Marco aveva annunciato che si sarebbe tuffato nella cascata artificiale per rinfrescarsi.

Sul posto, i soccorritori hanno provato a rianimare il 33enne per quasi 50 minuti, prima di constatarne definitivamente il decesso. Al momento, sulla morte del giovane sono in corso le indagini della polizia.

Il club

I proprietari del club si stringono al dolore della famiglia per l'improvvisa scomparsa del 33enne e in un comunicato hanno espresso le loro condoglianze. Inoltre, hanno descritto la cascata del locale come mera «decorazione che ha l'unico scopo di rendere l'ambiente visivamente piacevole per tutti i clienti e che non è mai stata utilizzata per fare il bagno».

