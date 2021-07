Caos finale Europei, la Uefa indaga: l'Inghilterra rischia di giocare a porte chiuse

L'Inghilterra rischia grosso. Dopo aver perso una finale che i britannici si sentivano in tasca, adesso la Nazionale dei Tre Leoni rischia di giocare senza pubblico. La Uefa ha aperto un'indagine sulle risse scoppiate prima e dopo l'incontro con l'Italia e potrebbe decidere di squalificare il campo degli inglesi.

Leggi anche > Tokyo 2020: il tennis olimpico perde anche Roger Federer. Forfait a causa di problemi al ginocchio

Il che significa che l'Inghilterra potrebbe essere costretta a giocare senza tifosi. Il prossimo anno si disputerà la Nations League e le partite dell'Inghilterra potrebbero essere a porte chiuse. La Federcalcio inglese aspetta con ansia il responso del comitato etico e disciplinare della Uefa riguardo agli atti violenti e caotici di domenica sera.

«La nostra indagine riguarderà eventi che hanno coinvolto i tifosi e che si sono verificati all'interno e intorno a Wembley» questo quanto è stato riferito dalla Uefa. Infatti, oltre agli scontri, non è sfuggito agli occhi dell'Associazione europea del calcio il fatto che molti tifosi abbiano tentato di entrare senza il biglietto per vedere il match, sfondando barriere, tornelli e cancelli pur di assitere all'evento dell'anno. Molti sono riusciti a eludere i controlli della polizia e anche questo sarà materia di indagine.

Già in occasione della semifinale con la Danimarca la FA è stata multata per 30.000 euro, ma adesso la sanzione che ci si aspetta al cospetto della Regina Elisabetta è molto più salata. Oltre ai soldi, però, a preoccupare maggiormente gli inglesi è il fatto di non poter assistere alle partite di Harry Kane e compagni. Le partite di qualificazione al mondiale di Qatar 2022 non sono a rischio, in quanto gestite dalla FIFA, ma la Nations League a porte chiuse potrebbe essere la punizione scelta dall'Uefa. Decisione attesa nelle prossime ore.









Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA