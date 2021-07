Tokyo 2020: il tennis olimpico perde anche Roger Federer. Forfait a causa di problemi al ginocchio

Roger Federer dà forfait e non sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo. Altro duro colpo al tennis internazionale che perde un altro protagonista indiscusso per i Giochi Olimpici di Tokyo. Il campione svizzero deve rinunciare al palcoscenico sportivo più importante al mondo per un problema al ginocchio.

Il tennis di Tokyo 2020 perde un altro pezzo pregiato. Tante le rinunce fra i big del circuito che hanno comunicato il loro forfait alle Olimpiadi di Tokyo. Fra le più importanti ci sono sicuramente quelle di Rafael Nadal, Serena Williams, Dominic Thiem e il giovane talento italiano Jannik Sinner. A questi si è aggiunto il re del tennis Roger Federer.

Il campione svizzero non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 a causa di un problema ad un ginocchio. Sconfitto ai quarti di finale di Wimbledon da Hurckacz, Federer non ha mai dato l’impressione di aver recuperato la miglior condizione fisica dopo le recenti operazioni alle ginocchia che lo hanno tenuto fuori per diversi mesi. La sua è senza dubbio una scelta conservativa in vista del prosieguo della sua carriera che, mese dopo mese, a 40 anni, sembra avviarsi verso la fine.

Una scelta difficile, dunque, per re Roger che rinuncia alla sua ultima Olimpiade per cercare di recuperare la condizione migliore e proseguire ancora per qualche anno ai livelli che lo hanno reso il più forte al mondo per un decennio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 19:25

