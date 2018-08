Almeno quattro persone sono morte in una sparatoria a New Brunswick, in Canada. Lo riporta Skynews citando la polizia che ha invitato tutti gli abitanti della zona a «restare in casa». La sparatoria è ancora in corso.

