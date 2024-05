Canada, ok alla contraccezione gratuita: «Il diritto di scegliere delle donne non deve dipendere dal reddito». E in Europa?

di Redazione Web

Per Papa Francesco «gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncezionali. Le une distruggono la vita, gli altri impediscono la vita». Proprio un giorno prima, giovedì 9 maggio, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato, parlando alle donne del Paese, che «il vostro diritto di scegliere non dovrebbe dipendere dal reddito», dando il via libera alla contraccezione gratuita per le donne. Ora, scrive l'Espresso, gli anticoncezionali (spirale, pillola contraccettiva, impianti ormonali e pillola del giorno) saranno gratuiti in Canada per tutte le donne in età fertile.

Le droit des femmes de choisir ne devrait pas être lié au revenu.



On va donc rendre les contraceptifs gratuits au Canada. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 9, 2024

E in Europa?

Come riporta Euronews, che cita i dati rilasciati dall'Atlante della contraccezione del Forum parlamentare europeo, in Francia, la pillola anticoncezionale è disponibile per tutte le donne (anche senza il consenso dei genitori a partire dai 15 anni) ma è necessaria la prescrizione medica.

In Germania, la pillola contraccettiva ormonale, è disponibile solo dietro prescrizione medica e le ragazze sotto i 14 anni devono avere il consenso dei genitori per ottenere la prescrizione. Anche in portogallo la contraccezione orale è ottenibile solo dietro prescrizione medica.

In Italia la pillola anticoncezionale è gratuita per tutte le donne fino a 26 anni ma da ritirare al consultorio o comunque in una struttura pubblica, come l’ospedale.

