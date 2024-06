Natisone, si indaga sui soccorsi: le richieste d'aiuto di Patrizia, Bianca e Cristian in mezzo al fiume e l'allerta. Cosa è davvero successo

Tragedia dei ragazzi morti nel fiume Natisone: si indaga per capire cosa è successo e anche sulla dinamica dei soccorsi. Dopo che il ministro con delega alla Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato di aver chiesto, al prefetto di Udine, Domenico Lione, una dettagliata relazione sulle primissime attività di soccorso svolte subito dopo l'allarme lanciato dai tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone, la Procura starebbe per acquisire i tabulati relativi alle richieste di aiuto. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine all'inchiesta. Il fascicolo, senza indagati, mira solo a fare chiarezza sull'accaduto; anche tra i vari enti deputati istituzionalmente ai soccorsi, è stato aperto un dibattito per eventualmente migliorare i protocolli.

Ragazzi morti nel Natisone, la tragedia si poteva evitare? Dai soccorsi alla mancanza di avvisi per piene improvvise

Il fiume Natisone aveva restituito ieri i corpi di Patrizia e Bianca. Erano a distanza di circa 300 metri l'una dall'altra. Appena le acque si sono ritirate, gli sforzi dei soccorritori hanno permesso di rinvenire le salme delle due amiche del cuore, di 20 e 23 anni, il cui abbraccio, insieme con Cristian, prima di essere tutti strappati dalla furia della piena del Natisone, ha commosso l'Italia intera.