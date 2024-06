Fedez e Violeta Toloba insieme in discoteca? Lei rompe il silenzio: «Ecco cos'è successo davvero»

di Dajana Mrruku

Fedez è stato di recente beccato in discoteca insieme ad alcune modelle, da Ludovica Di Gresy a Milano, a Garance Authié a Monaco, passando per Violeta Toloba incontrata in una discoteca a Monte Carlo. Alcune foto e video diffuse sui social mostrano i due affiatati, tanto da scambiarsi (forse) un bacio sulle labbra (il video non era molto nitido), ma qualche giorno dopo, il rapper è stato visto mano nella mano con Garance. L'identità di Violeta era rimasta avvolta nel mistero fino a poco fa e finalmente, la modella ha raccontato che cosa è accaduto quella sera.

La dichiarazione di Violeta Toloba

Violeta Toloba, modella di 25 anni, è stata contattata da Hola, rivista spagnola che le ha chiesto come fosse andata quella sera in discoteca insieme a Fedez e lei ha chiarito tutto: «È vero che io e Fedez abbiamo passato qualche giorno di vacanza insieme, ma non c’è nessun rapporto, è appena uscito da una rottura matrimoniale e non è come sembra.

