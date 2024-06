Momenti di tensione al corteo contro il governo a: a Castro Pretorio alcuni manifestanti dei collettivi hanno deviato il percorso previsto per dirigersi verso la stazione Termini e il centro della città. Sono stati respinti e allontanati dalla Polizia anche con i lacrimogeni. I giovani, da parte loro, hanno lanciato petardi, bombe carta e acceso fumogeni. Alcuni manifestanti in corteo «contro il governo Meloni» a Roma - con il volto coperto dalla maschera di V per Vendetta - hanno bruciato un aeroplanino di cartone davanti a uno degli ingressi del Palazzo dell'Aeronautica prima di proseguire verso Castro Pretorio.