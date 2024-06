Festa della Repubblica, 2 giugno: cosa si festeggia e perché. Il programma e gli eventi per il 78° anniversario

La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma.



Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali.

Perché si festeggia? «Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale», cita l'art. 1 della legge 27 maggio 1949, n. 260, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive".