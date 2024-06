Ercolano, turista olandese sfregia le pareti della domus con la sua "firma". Sangiuliano: «Inciviltà e idiozia, deve pagare»

di Redazione Web

Un turista olandese ha «firmato» le pareti di una domus degli scavi di Ercolano. È accaduto ieri sera, 2 giugno, e prima il personale di vigilanza e poi i carabinieri sono stati allertati per l’ennesimo sfregio alla storia. Un 27enne olandese, in vacanza in Campania, ha deciso di lasciare un segno del suo passaggio, vergando con un pennarello gli antichi stucchi di una dimora strappata alle ceneri del Vesuvio. Una firma, con un marker nero, di quelli indelebili. L’uomo è stato immediatamente identificato e denunciato per danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche.

Le parole del ministro Sangiuliano

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha commentato l'accaduto: «Ancora una volta i nostri beni culturali sono vittime dell'inciviltà e dell'idiozia.

Poi ha rivolto un ringraziamento ai «Carabinieri per avere subito identificato e denunciato l'autore di questo vile gesto. Ricordo, inoltre, che grazie alla legge da me fortemente voluta questo soggetto dovrà anche pagare di tasca propria i lavori di ripristino dell'opera».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 15:51

