Valentina Ferragni: «Siamo finiti in mezzo al matrimonio di Anant Ambani, c'era anche Andrea Bocelli che cantava»

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano hanno trascorso un bellissimo weekend a Portofino per staccare dalla routine quotidiana e dal rumore di una città rumorosa come Milano. Tuttavia, la coppia si è ben presto ritrovata all'interno di una delle feste dedicate alla coppia di indiani più famosa e più ricca al mondo, il rampollo di una potente dinastia indiana Anant Ambani e Radhika Merchant, che si sta per sposare e nel frattempo, organizza feste incredibili per i loro invitati, in attesa delle nozze che si terranno il 1 luglio.

Tra queste celebrazioni, la più famosa è stata in India dove la coppia ha invitato Rihanna a cantare per loro, alla modica cifra di 8 milioni di euro.

Il racconto di Valentina

Valentina Ferragni ha raccontato l'accaduto nelle sue storie Instagram, dove ha ripreso l'intera città di Portofino addobbata a festa per Anant Ambani e Radhika Merchant, la coppia proveniente dall'India che si sposerà il mese prosismo.

«Hanno trasformato la città in un evento privato, fatto di stand gastronomici da tutto il mondo, giochi, souvenir ed esibizione di Andrea Bocelli.

L'influencer ha poi condiviso un video mandatole da una sua follower di Portofino dove mostra Andrea Bocelli cantare in piazza per gli invitati e i futuri sposi. In India qualche mese prima, si era esibita Rihanna per loro.

