Elena Santarelli festeggia i 10 anni di matrimonio con Corradi: «Mi hai salvato tante volte, ti amo». Tutti gli invitati vip

di Dajana Mrruku

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sposi bis! La coppia ha festeggiato il decimo anniversario di matrimonio con una grande festa al St. Regis Grand Hotel a Roma con tantissimi amici di sempre e molti personaggi dello spettacolo corsi da loro per celebrare il loro amore. «Sei il mio faro, mi hai trovato nel'angolo con i pungi chiusi, grazie per avermi accolto nella tua vita e per avermi salvata», ha detto Elena al marito ex calciatore, durante il discorso che ha commosso tutti gli invitati.

L'abito della sposa

Elena Santarelli ha indossato un abito lungo bianco di seta, con la schiena totalmente scoperta e tanti dettagli in argento brillanti.

Gli invitati VIP

Tanti gli ospiti VIP presenti alla festa del decimo anniversario di matrimonio non potevano mancare alcune colleghe di Elena Santarelli e non solo. Tra le storie Instagram spuntano anche Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi, Alessandra Grillo, Ignazia Modafferi, Flora Canto, la cuoca social Stella Menna, Caterina Balivo, Gabriele Parpiglia, Claudia Gerini, tutti emozionati dopo il discorso di Bernardo per la sua Elena. «Un amore così», scrivono alcuni ospiti che sono rimasti incantati dall'amore e dal profondo legame tra marito e moglie che dopo 10 anni è ancora così, forte e solido.

La torta

Moltissimi gli invitati alla grande festa e quindi una torta immensa per loro, per celebrare l'amore e la felicità. Una torta ai frutti di bosco a forma di cuore, con fragoline e panna a decorare il tutto per rendere la serata dolcissima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 12:38

