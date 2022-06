Campione di arti marziali in carcere per aver sparato a un uomo, adesso lo denuncia: «Ha abusato di mio figlio»

In carcere per aver sparato un uomo ora vuole denunciarlo. Cain Velasquez, l’ex campione dei pesi massimi UFC (la più importante organizzazione al mondo di arti marziali) ha citato in giudizio il proprietario dell'asilo frequentato da suo figlio, all'interno del quale il bambino avrebbe subito molestie sessuali tra il 2021 e il 2022.

La denuncia civile è stata presentata presso il tribunale della contea di Santa Clara (California). Il 39enne è in carcere con l'accusa di tentato omicidio per aver sparato in faccia a Harry Goularte, l'uomo gestiva un asino nido con sua madre Patricia Goularte e il suo patrigno. A bordo di un camion Velasquez aveva speronato la vettura condotta da Goularte e poi gli ha sparato in faccia.

Pare che a mandarlo su tutte le furie ci sarebbe stato il sospetto delle molestie sul figlio. Parallelamente alla condanna del wrestler è stata avviata un'indagine su Goularte per abusi su minore mentre la madre e il patrigno sono accusati di favoreggiamento. Il 43enne si è dichiarato innocente ed è stato rilasciato su cauzione. A settembre sono previsti entrambe i processi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 15:59

