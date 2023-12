Camilla, la principessa Anna: «La conosco da tanto tempo, il ruolo che riveste non le viene naturale»

di Redazione web

Il giorno dell'incoronazione di Re Carlo III è stato uno dei più importanti della sua vita ma anche una giornata entrata negli annali e, soprattutto, nella già lunga storia della Royal Family. Per ripercorrere l'evento che ha tenuto migliaia di sudditi in tutto il mondo incollati alla televisione, la BBC ha deciso di trasmettere il 26 dicembre, un documentario esclusivo sulla preparazione all'evento di tutti i membri della Famiglia Reale, anche la principessa Anna ha espresso il proprio parere su Camilla.

La principessa Anna su Camilla

Il 6 maggio scorso non è stato un giorno importante solamente per Re Carlo ma anche per Camilla che è diventata la Regina d'Inghilterra. Proprio su di lei, si è espressa la principessa Anna che nel docufilm ha detto: «La conosco da molto tempo. La comprensione del suo ruolo e di quanta importanza abbia per il Re è stata assolutamente eccezionale. Questo ruolo, tuttavia, non le viene proprio naturale, ma riesce a rivestirlo bene. Camilla è veloce nelle risposte, sempre posata e, a suo modo, anche moderna».

Le parole di Anna

Infine, la principessa Anna ha concluso dicendo: «Ad essere sincera non sono sicura che qualcuno possa davvero prepararsi per questo tipo di cambiamento nella propria vita... almeno non facilmente. Tuttavia, Camilla sapeva che un giorno sarebbe arrivato questo momento e lei si è messa in gioco. Il ruolo monarchico tiene impegnati 365 giorni all'anno e non si ferma mai, per nessun motivo».

