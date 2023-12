Harry e Meghan, il (triste) Natale in California: ma Kate e William gli hanno spedito dei regali

Sono passati cinque anni dall'ultima volta che Meghan Markle e Harry hanno trascorso le festività natalizie nel Regno Unito. E anche quest'anno saranno a migliaia di chilometri di distanza, in California, con i loro filgi Archie e Lilibet. Era il 2018, quando i duchi di Sussex si mostrarono accanto a William e Kate mentre camminavano insieme verso la chiesa nel Norfolk. Avevano cominciato a circolare voci sulla tensione tra le coppie, in particolare tra Meghan e Kate, ma le coppie apparivano ancora sorridenti. Da allora tutto è cambiato. Si diceva (o piuttosto si sperava) che quest'anno le tensioni tra Re Carlo e il figlio Harry si fossero allentate e che i due avrebbero brindato insieme. Ma l'invito, a quanto pare, non è arrivato. Complice anche l'uscita dell'ultimo libro di Omid Scobie, Endgame.