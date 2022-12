Calciatore s'infortuna e dice addio alla carriera, poi vince alla lotteria e diventa milionario: «Spendo tutto per viaggiare»

di Redazione web

Per Terry Kennedy forse era scritto nel destino che sarebbe diventato milionario. Non ci è riuscito da solo a causa di un brutto infortunio che ha interrotto la sua promettente carriera calcistica. E ci ha pensato la dea bendata a dargli una grossa pacca sulle spalle. Nel 2021 ha vinto un milione di sterline alla lotteria. Così ha lasciato il lavoro di muratore e ha cominciato a girare il mondo insieme a sua moglie. Da quel giorno non si è mai fermato.

Simon Cowell irriconoscibile, il ritorno in televisione spaventa i fan: «Cosa ha fatto alla faccia?»

Ristrutturano casa e trovano 260 monete d'oro del XVIII secolo sotto al pavimento: vendute, guadagnano 850mila euro

Dal paracadutismo al giro in elicottero

Aveva giocato insieme al difensore della nazionale inglese Harry Maguire allo Sheffield United. Poi, nel 2016, un brutto infortunio al ginocchio aveva messo fine ai sogni. Ha provato a ripartire, ma per portare da mangiare alla sua famiglia ha cominciato a fare il muratore. E ha continuato fino al giorno fortunato. Una sorta di seconda occasione che la vita gli ha dato. E che l'ex calciatore non ha affatto sprecato. Adesso, insieme alla compagna Kay Yoxall, viaggia per il mondo e sta costruendo la casa perfetta.

«Questa vittoria è qualcosa che ha assolutamente cambiato le nostre vite per sempre, inclusa la possibilità che ci ha dato di viaggiare per il mondo», ha raccontato. Dopo aver incassato i soldi, si sono seduti e hanno stilato una lista di tutte le cose che avrebbero voluto fare. Hanno fatto paracadutismo, snorkeling con le tartarughe e persino un giro in elicottero. Ma la più grande vittoria, spiega l'ex calciatore, è la possibilità di passare il tempo con la sua famiglia: «La vincita non riguarda solo i soldi, ma anche il fatto di farti guadagnare tutto il tempo importante che quando lavori semplicemente non hai».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA