Simon Cowell irriconoscibile, il ritorno in televisione spaventa i fan: «Cosa ha fatto alla faccia?»

Simon Cowell irriconoscibile in televisione. Il famoso produttore, inventore di X-Factor, è tornato in video dopo diverso tempo per promuovere la nuova stagione di "Britain's Got Talent" ed è apparso trasformato, tanto da sconvolgere i fan. «Cosa ha fatto alla faccia?», hanno commentato sui social tanti degli utenti che hanno visto il suo cambiamento. Dopo il clamore provocato il video è stato stranamente eliminato.

Come sta Simon Cowell?

Cowell è completamente diverso rispetto all'ultima volta che si era fatto vedere in televisione. Adesso è più magro e la sua pelle è apparsa liscia e stranamente luminosa. Un cambiamento frutto, certamente, di alcuni ritocchini estetici ai qual si è sottoposto e, probabilmente, di una dieta molto dura che ha fatto recentemente. «Santo cielo, quasi non lo riconoscevo», si legge sui social tra i tanti commenti. E poi ancora: «Mi sembra che la sua faccia si stia sciogliendo», «Qualcuno ha dimenticato di disattivare i filtri di Snapchat», «Cosa è successo alla faccia di questo poveretto?». Il video è stato misteriosamente eliminato poco dopo la pubblicazione, ma le immagini di Cowell sono diventate comunque virali.

Simon Cowell looks like someone tried to draw Nick Knowles from memory. pic.twitter.com/kW9mNzE49E — Tiny Cyborg (@6QuidCyborg) December 1, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 22:43

