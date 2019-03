Calci e pugni a una donna in metropolitana, il video è virale: «Grazie ai social è stato arrestato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha preso a calci e pugni unasulla metropolitana died è finito in manette dopo che l'attacco violento è stato filmato ed è diventato virale. Il volto di Mark Gomez è finito su tutti i social network, mentre la vittima dell'aggressione, 78 anni, ha riportato ferite alla faccia e al corpo. «Grazie alla comunità mondiale per la straordinaria assistenza», ha dichiarato il capo della polizia della Grande Mela.Gomez, 36 anni, è stato arrestato con l'accusa di aggressione e molestie ai danni di una donna che stava raggiungendo il Bronx, come riporta l'Independent. La donna è riuscita a scendere dal treno alla fermata successiva, dove è stata accolta dagli operatori sanitari che l'hanno soccorsa. «La vittima è stata curata e rilasciata dall'ospedale e sta ricevendo le cure, la difesa e il supporto necessari - ha detto il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) - Grazie a tutti coloro che hanno condiviso il video e inviato segnalazioni».I passeggeri hanno ripreso l'attacco del 10 marzo sui loro telefoni, ma il video è stato ampiamente condiviso online negli ultimi giorni ottenendo oltre 12 milioni di visualizzazioni. I pendolari a bordo della metropolitana saranno ora ascoltati come testimoni al processo contro Gomez.