Prende a calci i poliziotti, a 19 anni ha già commesso 114 reati ma non andrà in carcere

Paris Willows è una ragazza di 19 anni, originaria di Warrington, Inghilterra, che è nota alle forze dell'ordine per la quantità enorme di reati che, alla sua giovane età, ha già commesso. L'adolescente, infatti, nel corso degli anni, avrebbe accumulato più di 100 reati e molti di questi avrebbero a che fare con violenza e aggressione nei confronti delle forze dell'ordine. Tuttavia, la giustizia inglese vorrebbe dare una possibilità di pentimento a Paris e il motivo è presto detto.

La vicenda

Come riportato dal Warrington Guardian, Paris Willows avrebbe una fedina penale degna del peggior criminale in circolazione: 31 condanne per 114 reati, inclusi 26 capi di imputazione per aggressione a un operatore del pronto soccorso. Ciò che ha fatto rabbrividire l'opinione pubblica è il fatto che la ragazza abbia solamente 19 anni e, proprio per questo, i magistrati che si sono occupati del suo caso avrebbero deciso di non mandarla direttamente in un carcere minorile ma di farle capire i suoi errori tramite un lavoro riabilitativo, al quale si aggiungerebbe un risarcimento danni per le sue azioni violente e aggressive. L'ultimo reato di cui è accusata Paris Willows è quello di avere aggredito (colpendole a calci) tre agenti di polizia donne.

La decisione del tribunale

Dopo l'ultimo reato di cui è stata accusata Paris Willows, il tribunale di Warrington avrebbe ordinato alla ragazza di completare 40 giorni di attività di riabilitazione e di pagare un risarcimento alle vittime del suo reato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 14:23

