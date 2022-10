Il bus precipita in un burrone, 25 morti: stavano andando a un matrimonio. Sono almeno 25 le vittime di un incidente stradale avvenuto questa mattina nello stato dell'Uttarakhand, in India, mentre 20 persone sono state tratte in salvo: stavano tutti andando in un villaggio per festeggiare un matrimonio. L'autobus su cui viaggiavano, lungo una strada scoscesa di montagna, arrivato ad una curva particolarmente stretta, è precipitato in un burrone, finendo 500 metri più in basso.

Ragazzo 17enne investito da un'auto, è gravissimo: il conducente aveva sniffato cocaina

Gli incidenti stradali nello stato subhimalayaano sono molto frequenti, ancora più che nel resto dell'India. Secondo un recente studio della World Bank, il Paese, pur avendo l'1% del totale dei veicoli al mondo, registra l'11% degli incidenti stradali mortali, con una persona che perde la vita ogni 4 minuti. I dati ufficiali del governo parlano di 150 mila incidenti fatali ogni anno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA