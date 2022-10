Ragazzo 17enne investito da un'auto, è gravissimo: «Gamba amputata». Il conducente aveva sniffato cocaina

Terribile incidente ieri sera nel Salento, a Cavallino, dove un'auto ha travolto un ragazzo di 17 anni che camminava a piedi in corso Umberto I: alla guida della vettura, un 21enne di Nardò (Lecce), che sottoposto al test antidroga è risultato positivo alla cocaina e ai cannabinoidi.

Investito da auto, 17enne gravissimo

Le condizioni del 17enne sono gravissime: il giovane ha subìto l'amputazione di una gamba dopo essere stato condotto in codice rosso all'ospedale di Lecce. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Come racconta il Quotidiano di Puglia, l'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte su via Michele Silvestro: il ragazzo è stato investito da una Golf che proveniva dalla piazza e avrebbe imboccato il corso, per poi perdere il controllo del mezzo e travolgere il 17enne.

La Golfi guidata dal 21enne è andata poi a sbattere contro il muro e ha schiacciato il giovane a piedi, che nell'impatto ha rimediato diverse fratture. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che lo hanno trasportato in ospedale: i medici lo hanno operato e hanno disperatamente cercato di salvargli il piede, senza riuscire a farcela. Il 17enne è ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Vito Fazzi di Lecce: pur gravi, le sue condizioni sono stabili e non rischia la vita. Il 21enne alla guida, positivo a cocaina e cannabinoidi, è stato denunciato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 08:46

