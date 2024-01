Il suo cane morde una manager di Briatore in Kenya, ritirato il passaporto all'avvocata che non può tornare in Italia: «Mi ha chiesto 20mila euro»

di Redazione web

Uno dei suoi cinque cani ha morso al polpaccio la manager director del resort di Flavio Briatore in Kenya. Per questo motivo Rita Duzioni, avvocatessa di Bergamo, adesso non può tornare in Italia. Sono infatti scattati il ritiro del passaporto e l'accusa di omessa custodia di animali a Malindi. Per "liberarsi" e riavere il passaporto, Duzioni dovrebbe pagare 20 mila euro, i soldi che la querelante le ha chiesto per ritirare la denuncia.

Rita Duzioni bloccata a Malindi

Chetrin Gelmi, la manager del resort 'Lion in the Sun' di Malindi e di proprietà di Briatore, il 16 aprile scorso è stata morsa da uno dei cani di Rita Duzioni mentre usciva dal resort. La ferita ha richiesto dieci punti di sutura. «In quel periodo ero stata contattata dalla signora e avevamo concordato un risarcimento di 400 euro, che avevo versato, ricevendo un messaggino di ricevuta che però purtroppo non ho più», racconta l'avvocata.

Il processo

Poi un serie di mail con la manager e quando Duzioni è tornata a Malindi ha scoperto che la polizia turistica voleva vederla. «Quando mi sono presentata mi hanno fermata - racconta ai giornali - mi hanno preso le impronte digitali, mi hanno notificato il capo di imputazione e mi hanno trasportata in tribunale.

La vicenda fa parte della denuncia con la quale Duzioni accusa Gelmi e il suo avvocato di estorsione, chiedendo anche di riavere il passaporto e di poter tornare in Italia. Gelmi non vuole esporre il suo punto di vista: «C'è un processo in corso - ha detto soltanto - e non voglio entrare nel merito dei fatti».

