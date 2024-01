Elisabetta Gregoraci: «Briatore? Ci siamo lasciati da sei anni ma dicono che sono in tv per merito suo. Non mi ha mai raccomandata»

Tornerà su Rai2, il 29 gennaio, in prima serata con il nuovo programma «Made in Italy». Qualcuno maligna che sia merito dell'ex marito Flavio Briatore, ma Elisabetta Gregoraci, che condurrà lo show insieme a Gigi e Ross, non ci sta: ««È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma - confessa la conduttrice al Corriere della Sera - Quando l'ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all'inizio».