Bottiglie misteriose nel Golfo del Messico: «Non le apriamo perché temiamo che provengano da streghe che hanno fatto incantesimi»

Jace Tunnell è un ricercatore dell'Harte Research Institute, che studia l'oceano, i suoi abitanti e tutto ciò che l'acqua trasporta da un continente all'altro, da un tempo all'altro. Recentemente, lo studioso ha rinvenuto alcune bottiglie di vetro nei pressi del Golfo del Messico. Potrebbe sembrare una scoperta romantica ma, all'interno di queste bottiglie verde scuro, ci sarebbero degli strani oggetti. Jace pensa che sia rischioso aprirle perché potrebbero essere state incantate da streghe pericolose.

Le bottiglie di vetro

Negli scorsi anni, anche nel Regno Unito, sono state rinvenute bottiglie di vetro che al loro interno contenevano capelli, unghie, erbe, piante e, addirittura, liquidi corporei. Sono state ribattezzate come le "bottiglie delle streghe".

L'Ufficio di Scienza e Società della McGill University ha dichiarato a FoxNews: «Già nel XVI e XVII secolo si credeva fortemente nelle streghe e nella loro capacità di causare malattie lanciando incantesimi. Ma gli incantesimi malvagi potrebbero essere respinti intrappolandoli in una bottiglia di vetro, che, se adeguatamente preparata, potrebbe effettivamente riflettere l'incantesimo stesso, tormentando, allo stesso tempo, la strega e chi la apre». Proprio per queste dichiarazioni, Jace Tunnell sarebbe stato bene attento a non aprire le bottiglie e, in uno dei video del suo canale YouTube, ha dichiarato: «Alcune bottiglie di incantesimi servono per proteggere. Vengono fatti dei rituali in cui si usano incenso, fumo e cose del genere. A volte, queste "streghe" lo fanno per motivi di scaramanzia, per credenze popolari o per attirare la fortuna».

Le parole degli esperti

Il William & Mary Center for Archaeological Research, a proposito delle bottiglie rinvenute, ha spiegato al The Charlotte Observer: «Era credenza popolare che una persona colpita da sfortune, doveva seppellire o lasciare in mare una bottiglia piena di chiodi, così facendo, avrebbe allontanato per sempre tutto il male dalla propria vita»

