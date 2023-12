Tenevano una bomba attiva come ornamento da giardino: «Era come una vecchia amica»

di Marta Goggi

Una coppia teneva una bomba come ornamento da giardino dal 1982. Sian e Jeffrey Edwards, di Milford Haven, Pembrokeshire, pensavano che la bomba fosse inattiva, ma in realtà non era così.



La bomba

La signora Edwards inoltre ha detto che era solita colpire la bomba con la cazzuola per rimuovere lo sporco dopo il giardinaggio. L'ordigno era lì da decenni, fino a quando la polizia non l'ha notata, decidendo di avvisare il Ministero della Difesa.

Il signor Edwards, 77 anni, ha detto: «Ho detto all'unità artificieri non usciremo di casa, resteremo qui. Se la bomba se ne va ce ne andiamo anche noi». Ha aggiunto: «Era come una vecchia amica», come riporta il DailyMail. La storia di quella bomba sembra inoltre essere molto curiosa, perchè apparteneva alla famiglia che abitava nella casa prima degli Edwards e sembra essere un vecchio equipaggiamento della marina militare.

