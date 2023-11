Black Panther, lo stuntman Taraja Ramsess muore in un incidente insieme ai suoi 3 figli

di Redazione web

Lo stuntman noto per aver preso parte a 'Black Panther' e 'Avengers: Endgame' è tragicamente scomparso in un incidente stradale. Taraja Ramsess, questo il nome dell'uomo di 41 anni, con tre dei suoi figli, è morto il 31 ottobre ad Atalanta.

L'incidente

Insieme a Ramsess sono scomparse anche le due figlie di 13 anni e 8 settimane. È stata la mamma dello stesso Ramsess ad annunciare sui social la tragica scomparsa del figlio e dei nipoti, aggiungendo anche che Kisasi, nipote di 10 anni, dopo essere stato in gravi condizioni in ospedale è deceduto.

Nella didascalia del post la donna ha aggiunto: «Tutti quelli che lo conoscevano e lo incontravano sanno quanto fosse speciale Taraja. Aveva una profonda capacità di amare e amava i suoi figli più di tutti. Amava le sue arti marziali, le motociclette e tutto ciò che riguardava il cinema. Aveva un senso dell'umorismo molto buffo e malvagio, tuttavia poteva essere anche il più banale possibile». Taraja Ramsess ha partecipato a diversi film tra cui: 'Avengers: Endgame', 'Black Panther', 'Avengers: Infinity War', 'The Suicide Squad', 'Atlanta' e 'Creed III'.

Un messaggio di commemorazione è arrivato anche da Ava DuVernay, della società di distribuzione ARRAY di cui Ramesses faceva parte della troupe. In un post su Instagram ha scritto: «Ricordo che un giorno sul set non avevamo abbastanza attori neri per una scena chiave. Ho dovuto reclutare i membri della troupe affinché fossero davanti alla telecamera. Taraja è stata la prima a dire di sì. Sì, farò il mio vero lavoro e poi mi tufferò in questa scena selvaggia interpretando un duro con una pistola per te. Da lì, anche tutti gli altri hanno detto di sì. Era quel tipo di persona. Un capo. Una luce».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 18:53

